موسكو تسجل 71 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

موسكو- سانا

أعلن مركز عمليات موسكو لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2254 حالة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المركز قوله حسب آخر البيانات التي قدمها إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في البلاد بلغت 370680 فيما شفي 142208 بينما بلغت حالات الوفاة 3968 أكثر من نصفها في العاصمة موسكو.

وأشار المركز الفيدرالي الروسي إلى أن عدد المصابين في العاصمة حتى الآن بلغ 101802 تعافى منهم 67458.

وسبق أن أعلن المركز عن 73 حالة وفاة جديدة أمس و76 الاثنين و67 الأحد وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود المتبعة لاحتواء جائحة كورونا تضمنت السماح لسكان العاصمة بدءا من الأول من حزيران المقبل بالخروج من المنازل للتنزه من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 21 مساء 3 مرات خلال أسبوع العمل ومرة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع بموجب تصاريح إلكترونية.