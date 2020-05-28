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هوفنهايم يعود للمنافسة على التأهل لأوروبا بفوزه على كولونيا

2020-05-28

برلين-سانا

وضع هوفنهايم حدا لسبع مباريات دون انتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه كولونيا.

سجل كريستوف باومجارتنر في بداية كل شوط ليمنح هوفنهايم التقدم بهدفين بينما لعب كولونيا بعشرة لاعبين عقب طرد سيباستيان بورناوف بسبب مخالفة عنيفة في الدقيقة 26.

وأضاف ستيفن تسوبر هدفا ثالثا في الدقيقة 48 لكن بنيامين هوبنر لاعب هوفنهايم حصل على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني نتيجة التحام قوي مع دومينيك دريكسلر لاعب كولونيا بعد مرور دقيقتين وقلص الضيوف النتيجة عن طريق فلوريان كاينتس في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار تقدم هوفنهايم إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم الذي استؤنفت مبارياته قبل 11 يوما بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد19.

يشار إلى أن جميع المباريات تقام دون جماهير لتقليل مخاطر العدوى بالفيروس الذي اودى بحياة مئات الآلاف حول العالم.

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