فورتونا دوسلدورف يفوز على شالكه

برلين-سانا

فاز فريق فورتونا دوسلدورف على ضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين روين هيننينغز وكينان كرامان في الدقيقتين “63 و68”على الترتيب بينما سجل اللاعب الأمريكي وستون مكيني هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 مباريات وتراجع إلى المركز التاسع في الدوري برصيد 37 نقطة.

وحقق فورتونا دوسلدورف أول انتصار بعد أربعة تعادلات متتالية ورفع رصيده إلى 27 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.