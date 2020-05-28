SCS-NET
الشريط الأخباري

فورتونا دوسلدورف يفوز على شالكه

2020-05-27

برلين-سانا

فاز فريق فورتونا دوسلدورف على ضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين روين هيننينغز وكينان كرامان في الدقيقتين “63 و68”على الترتيب بينما سجل اللاعب الأمريكي وستون مكيني هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 مباريات وتراجع إلى المركز التاسع في الدوري برصيد 37 نقطة.

وحقق فورتونا دوسلدورف أول انتصار بعد أربعة تعادلات متتالية ورفع رصيده إلى 27 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب  الدوري الألماني.

انظر ايضاً

أكثر من 355 ألف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز خمسة ملايين و755 ألفاً

عواصم- سانا أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 355670 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved