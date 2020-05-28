تأجيل إطلاق رحلة الفضاء المأهولة من أمريكا

واشنطن-سانا

اضطرت شركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة المصنعة للصواريخ لتأجيل إطلاق كبسولة الفضاء من فلوريدا إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم بسبب رداءة الطقس.

وكانت المهمة التي تقل رائدي فضاء أمريكيين ستصبح أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء “ناسا” انطلاقا من أراض أمريكية منذ تسع سنوات.

ووفق رويترز توقف العد التنازلي قبل أقل من 17 دقيقة على الموعد المقرر لانطلاق الصاروخ فالكون 9 من مركز كنيدي للفضاء حاملا كبسولة الفضاء كرو دراجون المصممة حديثا وبها الرائدان دوج هيرلي وبوب بينكين في رحلة تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تكون الفترة التالية المتاحة للإطلاق بعد ظهر يوم السبت القادم.