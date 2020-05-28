أكثر من 355 ألف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز خمسة ملايين و755 ألفاً

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 355670 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق موقع وورلد ميترز المختص بالإحصائيات العالمية.

وذكر الموقع أن الإصابات بالفيروس في العالم وصلت إلى 5755390 فيما شفي 2474091 شخصا.

ومنذ التعداد الذي اجري أمس أحصي 4728 وفاة و95 ألفا و883 إصابة إضافية في العالم.

وحلت الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بالفيروس مطلع شباط الماضي اولا بين الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 99 ألفا و72 وفاة من أصل مليون و691 ألفا و342 إصابة بينما تعافى نحو 384 ألفا و902 شخص.

وجاءت بريطانيا ثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضررا بالوباء بتسجيلها 37 ألفا و460 وفاة من أصل 267 ألفا و240 إصابة تليها إيطاليا مع 33 ألفا و72 وفاة من أصل 231 ألفا و139 إصابة وفرنسا مع 28 ألفا و596 وفاة من أصل 182 ألفا و913 إصابة ثم إسبانيا مع 27 ألفا و118 وفاة من أصل 236 ألفا و769 إصابة.

وبالنسبة لتعداد السكان حلت بلجيكا أولا بتسجيل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر 81 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها اسبانيا بـ 58 وفاة ثم إيطاليا بـ 55 وفاة وبريطانيا بـ 55 أيضا وفرنسا بـ 44 وفاة.