لايبزيغ يتعادل مع هيرتا في الدوري الألماني

برلين- سانا

تعادل رازن بال شبورت لايبزيغ 2-2 بملعبه مع هيرتا برلين في مباراة جمعتهما اليوم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعب الوسط الصربي ماركو جرويتش المعار من ليفربول قبل أن يعادل لوكاس كلوسترمان النتيجة في الدقيقة 24 وأحرز باتريك شيك بعد خمس دقائق عقب خطأ من الحارس لكن لايبزيغ لم يستطع الصمود وعادل كشيشتوف بيونتك النتيجة لهيرتا من ركلة جزاء في الدقيقة 82 .

وبقي لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 28 مباراة بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ ونقطتين وراء بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بينما ارتقى هيرتا مركزا واحدا إلى العاشر برصيد 35 نقطة.