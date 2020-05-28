مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت مصر اليوم ارتفاعا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع الإبلاغ عن 910 حالات لأول مرة ليرتفع الإجمالي إلى 19666.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 19 ليرتفع الإجمالي إلى 816 حالة مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 5798 حالة.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5135 إضافة إلى الابلاغ عن ست وفيات في بغداد ليبلغ العدد الكلي للوفيات في البلاد 175 فيما شفيت 52 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 2904.

إلى ذلك تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في دول الخليج 200 ألف حالة حيث أعلنت السعودية عن تسجيل 1815 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 78541 بينما توفي 14 مريضا خلال اليوم الأخير مقابل 12 وفاة في اليوم السابق لترتفع حصيلة ضحايا الوباء فيها إلى 425 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 883 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31 ألفا و969 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع العدد الكلي إلى 255 حالة.

وسجلت قطر 1740 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 48947 بما فيها 35634 حالة نشطة بينها 203 مرضى في العناية المركزة كما تم رصد وفاتين اثنتين جديدتين لليوم الثاني على التوالي ليرتفع عدد الوفيات إلى 30.