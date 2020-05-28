تجدد الاحتجاجات في بيروت وطرابلس للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت في طرابلس وبعض المناطق في بيروت اليوم الاحتجاجات وقطع الطرقات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي في البلاد ومحاسبة الفاسدين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام إن عددا من المحتجين قطعوا ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس شمال لبنان بالسيارات والعوائق احتجاجا على ارتفاع أسعار مختلف السلع والغلاء الفاحش الذي لم يوفر حتى المواد الغذائية مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.

كما نفذت مجموعات من اللبنانيين وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية في بيروت وأمام قصر العدل وأمام وزارة العدل لمطالبة القضاة بمكافحة الفاسدين.

بدورهم نفذ طلاب وأساتذة اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وأقدم محتجون على قطع طريق المدينة الرياضية في بيروت بالاتجاهين وتعمل القوى الأمنية على فتح الطرق المغلقة.