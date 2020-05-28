ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا في ثلاثة أندية إنكليزية لكرة القدم

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم ظهور أربع إصابات مؤكدة بكورونا في ثلاثة أندية خلال الحملة الثالثة من فحوصات الكشف عن الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان لها على الانترنت إن المصابين سيعزلون أنفسهم لمدة سبعة أيام وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه من أجل استئناف التدريبات دون أن تكشف عن هوية أو أندية الأشخاص المصابين بالفيروس.

وأوضحت أنها ستستمر في تكثيف الفحوصات بعد إجراء 748 فحصا في السلسلة الأولى و966 في الثانية و1008 فحوص في السلسلة الثالثة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرحلة الرابعة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي سيخضع 60 شخصا في صفوف كل ناد لفحص فيروس كورونا مقارنة بـ50 في الاختبارات السابقة.

ويأتي هذا الاعلان في وقت خطا فيه الدوري الإنكليزي الممتاز خطوة كبيرة نحو استئناف الموسم بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا إثر موافقة أندية الدورى في وقت سابق اليوم بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية بما فى ذلك الالتحامات بين اللاعبين.