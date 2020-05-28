وقفة تضامنية في طوباس دعما للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين بوقفة تضامنية في مدينة طوباس بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتنديدا بانتهاكاته المتواصلة بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ولجنة أهالي الأسرى في طوباس رفعوا صور الأسرى ولافتات تطالب بالإفراج عنهم وتدعو إلى دعم صمودهم في مواجهة ممارسات الاحتلال الإجرامية بحقهم.

وندد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بممارسات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها مشددا في الوقت ذاته على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى قضية الأسرى رغم كل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.

بدوره بين محمود صوافطة في كلمة الفصائل الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تركيع الشعب الفلسطيني والأسرى مهما استخدم من أساليب وحشية.