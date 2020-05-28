قتلى ومصابون جراء اقتتال مرتزقة الاحتلال التركي فيما بينهم بريف رأس العين شمال غرب الحسكة

الحسكة-سانا

قتل عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين مرتزقة النظام التركي من المجموعات الإرهابية بريف رأس العين شمال غرب الحسكة على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى “فرقة الحمزات” في قرية عين الحصان الواقعة بين مدينة رأس العين وقرية تل حلف على خلفية اتهامات بسرقة أموال وتهريب مسروقات إلى الأراضي التركية من دون التنسيق فيما بينهم ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بينهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت باندلاع عدة حرائق في حقول القمح والشعير المجاورة لمناطق الاشتباكات.

وأدخل الاحتلال التركي الشهر الماضي عدة أرتال من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين وريفها في محاولة لوقف الاقتتال فيما بين مرتزقته على خلفية خلافات بينهم حول تقاسم المسروقات والنفوذ واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.