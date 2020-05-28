أندية الدوري الإنكليزي توافق على عودة التدريبات الجماعية

لندن-سانا

وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالإجماع اليوم على عودة التدريبات الجماعية بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين تمهيدا لاستئناف نشاط المسابقة بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفق بيان لأندية البطولة العشرين:”سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية ..الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين”.

وقدرت وسائل إعلام بريطانية خسارة رابطة الدوري الممتاز جراء عدم استئناف الموسم بنحو 750 مليون جنيه استرليني في صورة إيرادات لن تحصل عليها الأندية مقابل البث التلفزيوني.

وبدأت الأندية الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع استئناف النشاط بعد الموافقة على التدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات في ظل قيود صحية صارمة.