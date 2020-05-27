ثلاثة أفلام جديدة ضمن عروض السينما في بيتك

دمشق-سانا

ضمن عروض السينما في بيتك التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم هذا الأسبوع ثلاثة أفلام روائية جديدة من الإنتاجات الحديثة للمؤسسة.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض الفيلم الوثائقي الباشا للمخرج الراحل غسان شميط الذي يروي سيرة حياة المجاهد سلطان باشا الأطرش إضافة إلى الفيلمين الروائيين القصيرين “جوليا” تأليف وإخراج سيمون صفية و”خطوة أمل” سيناريو وإخراج فراس كالوسية سعيا لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية حيث ستظل الأفلام متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع.

وكانت مؤسسة السينما سبق أن أتاحت ضمن مبادرة “السينما في بيتك” مشاهدة العديد من الأفلام الروائية الطويلة التي جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها ومثلت تجارب سينمائية مختلفة لمجموعة من المخرجين السوريين.

شذى حمود