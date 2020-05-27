إعلان نتائج مسابقة ربيعة الرقي للشعر لعام 2020

دمشق-سانا

أعلنت مديرية ثقافة الرقة نتائج مسابقة ربيعة الرقي للشعر لعام 2020 دورة الشاعر الراحل عبد اللطيف خطاب.

ومنحت مديرية الثقافة وبناء على توصية لجان التحكيم ونظراً لجودة النصوص المقدمة للمسابقة الجوائز للمتسابقين الخمسة الأوائل وهم دون ترتيب “الدكاترة محمد جاسم الأحمد وبشار زيد عريج ومرام دريد النسر إضافة إلى عبد الرحمن دنيا وأحمد عرابي الأحمد” على أن يعلن ترتيب المراكز خلال الحفل المباشر الذي ستقيمه المديرية ضمن خطة النشاط الإلكتروني لعام 2020.

وكانت ثقافة الرقة أعلنت عن مسابقة ربيعة الرقي في الـ 15 من نيسان الماضي عبر صفحات التواصل الاجتماعي واشترطت أن تكون المشاركة الكترونية ولشعراء لا تزيد أعمارهم على 45 عاما.

يذكر أن مسابقة ربيعة الرقي للشعر فعالية تنافسية أدبية أطلقتها مديرية ثقافة الرقة منذ أكثر من ثلاثين عاما تخليدا للشاعر ربيعة بن ثابت الرقي الذي ولد ونشأ في الرقة في القرنين الثامن والتاسع للميلاد وحظيت عبر دوراتها المتتالية بمشاركة سورية وعربية واسعة وقدمت عبر دوراتها العشرات من الشعراء المبدعين.

أما الشاعر الراحل عبد اللطيف خطاب الذي أطلق اسمه على الدورة الحالية من المسابقة فهو من مواليد تل السمن شمال الرقة عام 1959 حاز شهادة الإجازة الجامعية في الاقتصاد من جامعة حلب.. صدرت له مجموعة واحدة بعنوان زول أمير شرقي واعتبر من أبرز شعراء قصيدة الثمانينيات ولا سيما في قصيدة النثر وتميز بنصوصه الشعرية المفعمة بالدهشة والغرابة والحنين واحتفائه بالموت.. توفي في الـ 21 من تشرين الأول عام 2006.

ميس العاني