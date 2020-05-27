حزب تركي:ظلم نظام أردوغان وصل إلى مستويات لا يمكن تحملها

أنقرة-سانا

أكد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتنمية مصطفى يانار اوغلو أن ظلم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية وصل إلى مستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن أوغلو البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية قوله:”أخجل من الظلم الممارس في بلادي وأنظر إلى وجوه أبنائي بخجل شديد بسبب هذا الظلم”.

وأشار إلى أن عقلية اردوغان تسعى إلى زيادة الاستقطاب والخروج عن القانون وقال:”الفئة الداعمة لأردوغان تتعرض دائما لشحن وتوجيه وسائل الاعلام التي سيطر عليها بشكل كامل أما بقية المواطنين فباتوا يخافون من بطشه”.

وكان يانار أوغلو انشق عن حزب العدالة والتنمية ويشغل الآن منصب نائب رئيس حزب الديمقراطية والتنمية الذي أسسه ويرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

وحول أردوغان تركيا إلى سجن كبير ويواصل سياساته في القمع وتكميم الأفواه حيث كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرا أن نحو 27 ألف شخص يقبعون في السجون بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 على الرغم من إنكاره القوي لأي تورط فيها.