ارتفاع معدل الوفيات اليومية بكورونا في بريطانيا ثلاثة أضعاف

عواصم-سانا

سجلت وزارة الصحة البريطانية 412 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 134 حالة أمس.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 37460 وفاة مشيرة إلى رصد 2013 إصابة جديدة مقابل 2004 إصابة في اليوم السابق.

وأجري في بريطانيا حتى الآن نحو 8ر3 ملايين فحص لتشخيص حالات كورونا وتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس والرابعة من حيث عدد الإصابات.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 27118 بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تسجل سوى 39 وفاة بالمرض كمعدل يومي خلال الأيام السبعة الماضية بينما سجلت 236769 إصابة بالمجمل منذ بدء التفشي.

هولندا سجلت 15 حالة وفاة و190 إصابة جديدة ما يرفع عدد الوفيات إلى 5871 والاصابات إلى 45768.