بوينغ الأمريكية تعتزم الاستغناء عن الآلاف من عمالها

واشنطن-سانا

أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات عزمها تسريح آلاف العمال على خلفية التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ووفقا لرويترز أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ العاملين في رسالة بالبريد الالكتروني اليوم أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملا في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم وأنها تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقالت الشركة إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة وإنهم سيغادرون بوينغ في الأسابيع المقبلة.

وكانت بوينغ أعلنت في نيسان الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألفا بنسبة 10 بالمئة هذا العام.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا في الطلب على السفر جوا بسبب جائحة كورونا.