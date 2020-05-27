اشتية: مخططات الاحتلال لضم أجزاء من الضفة تحد صارخ للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التأكيد على أن مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية تحد صارخ للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح اشتية في بيان له اليوم أوردته وكالة وفا أن إعلان الاحتلال ضم أراض فلسطينية يأتي في إطار تنفيذ ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية.