التربية: دورات تقوية ومراجعة مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنفيذ مشروع وطني “دورات تقوية ومراجعة” للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 في عدد من المحافظات بدءا من الـ 2 ولغاية الـ 17 من حزيران القادم.

ويهدف المشروع الذي يقام بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت وفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه الى تعويض الفاقد التعليمي للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 ومساعدتهم على الاستعداد لتقديم الامتحانات العامة حيث سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة.

وأشار مدير التعليم الثانوي في الوزارة جعفر النصر في تصريح لـ سانا إلى أن دورات “التقوية والمراجعة” هذه مجانية وغير إلزامية وتتوزع مراكزها في كل مناطق محافظات “حلب والحسكة ودير الزور” وفي بعض المناطق بمحافظات “ريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة” لافتا إلى أن مديريات التربية ستبلغ الطلاب المشمولين بمراكز الدورات عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي /فيس بوك وعبر مدارسهم.

بدوره بين مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية الدكتور رامي الضللي أن هذه الدورات ستشمل المحافظات كافة مشيرا إلى أن مديريات التربية ستعلن أسماء وعناوين المراكز التي ستقام بها الدورات عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 28 من نيسان الماضي قرارا حددت بموجبه الـ 21 من شهر حزيران القادم موعدا لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة.