الأربعاء / 27 / 05 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
2020-05-27
برلماني مصري يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-27
حركة الشعب في لبنان تدين الإجراءات الغربية المفروضة على سورية
2020-05-27
تجمع العلماء المسلمين بلبنان: محور المقاومة أفشل المشروع الإرهابي
2020-05-26
سكرية: سورية هي السند الحقيقي والضامن للمقاومة في لبنان وفلسطين
2020-05-26
كوبزا: تغاضي الغرب عن جرائم الاحتلال التركي شمال سورية موقف جبان
2020-05-26
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
2020-05-25
محليات
التربية: دورات تقوية ومراجعة مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي
2020-05-27
أكثر من 16 ألفاً قبضوا مستحقاتهم.. السورية للبريد تبسط إجراءات دفع تعويضات المسرحين
2020-05-27
إقامة صلوات الجماعة في المساجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-05-27
توقيف الأشخاص المحجورين الذين اعتدوا على طبيب في المدينة الجامعية بالمزة
2020-05-27
الحرائق تلتهم 300 دونم من القمح والشعير والأشجار المثمرة بمحافظة درعا
2020-05-27
اعتباراً من الأحد القادم… استئناف تسيير قطارات الركاب بين طرطوس واللاذقية
2020-05-27
مع دخول موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة.. فوج إطفاء ديرالزور يرفع جاهزيته إلى أقصى درجة
2020-05-27
رياضة
عجلة الدوري تبدأ دورانها غداً بلقاء الفتوة والوثبة على ملعب الفيحاء بدمشق
2020-05-27
رغم قلة التجهيزات.. إقبال جيد لممارسة الجمباز في اللاذقية
2020-05-27
حسان الحموي مسيرة حافلة بالعطاء لاعباً ومدرباً وحكماً دولياً في الكرة الطائرة
2020-05-27
حرصاً على سلامة اللاعبين.. اتحاد كرة القدم يتخذ إجراءات احترازية لإنجاح استئناف الدوري
2020-05-27
بريمن المهدد بالهبوط يتعادل سلبياً مع مونشنجلادباخ
2020-05-27
فولفسبورغ يهزم ليفركوزن 4-1 بدوري الدرجة الأولى الألماني
2020-05-26
بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا ويبتعد بصدارة البوندسليغا
2020-05-26
اقتصاد
منظمة العمل الدولية: آثار فيروس كورونا الاقتصادية ستستمر لعقود ما لم يتم تداركها
2020-05-27
السورية للحبوب تنجز الاستعدادات لتسويق القمح: تجهيز 49 مركز استلام و13 صومعة وصويمعة للتخزين
2020-05-27
750 مليار يورو لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من وباء كورونا
2020-05-27
لاغارد تتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 12 بالمئة خلال العام الحالي بفعل جائحة كورونا
2020-05-27
تشهد إقبالاً كبيراً من الفلاحين.. 87% نسبة تنفيذ زراعة البطاطا للعروة الصيفية
2020-05-27
إنجاز كل الاستعدادات لتسهيل عملية تسويق القمح من الفلاحين في حمص
2020-05-27
السورية للتجارة بحمص.. استمرار تسويق المحاصيل من الحقول إلى الأسواق مباشرة
2020-05-27
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الشريط الأخباري
العثور على أسلحة وذخائر وبقايا طائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي المحرر
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
وزارة الصحة: الالتزام بالعادات الصحية وعدم التراخي من أسس التصدي لفيروس كورونا
أكثر من 16 ألفاً قبضوا مستحقاتهم.. السورية للبريد تبسط إجراءات دفع تعويضات المسرحين
إخماد حريقين في أراضٍ زراعية في القصير وحي المهاجرين بحمص
الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 350 ألف شخص
إصابة 3 من قوات الاحتلال الأمريكي ومن مجموعات “قسد” في هجوم نفذه مجهولون على رتل من آلياتهم بريف دير الزور
إقامة صلوات الجماعة في المساجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
2020-05-27
تصوير: ساجد ترمانيني
إقامة صلوات الجماعة
2020-05-27
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