وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول العربية

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 1161.

وأوضحت الوزارة أن 16 إصابة سجلت بين المقيمين في لبنان وخمس إصابات بين القادمين من الخارج بينما بقي عدد الوفيات عند 26.

بدورها أعلنت السلطات الصحية القطرية تسجيل حالتي وفاة و1740 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 48947 والوفيات إلى 30 بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 8373 إصابة بعد تسجيل 255 حالة جديدة.

السلطات الصحية السعودية أعلنت تسجيل 1815 إصابة و14 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصبح إجمالي عدد الإصابات 78541 والوفيات 425 في حين سجلت الكويت 3 وفيات و692 إصابة جديدة فيما أعلنت السودان عن 14 حالة وفاة و170 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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