برلماني مصري يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

القاهرة-سانا

أدان عضو مجلس النواب المصري تادرس قلدس الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكداً أنها تمثل جزءاً من المؤامرة التي تستهدفها.

وقال قلدس في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن “واشنطن والغرب يكيلون بمكيالين ولديهم أغراض وأطماع في المنطقة” مطالباً برفع كل الإجراءات القسرية فوراً عن سورية وخصوصاً في ظل مواجهتها لانتشار فيروس كورونا.

ونوه قلدس بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وقال إن “هذا الجيش البطل يقف ضد قوى الشر والداعمين لها ويدافع عن الوطن ووحدته في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ونحن ندعمه ونقف إلى جانبه في ذلك”.