لاغارد تتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 12 بالمئة خلال العام الحالي بفعل جائحة كورونا

برلين-سانا

رجحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي انكماش اقتصاد منطقة اليورو ما بين ثمانية و12 بالمئة هذا العام في ظل الصعوبات التي يواجهها لتجاوز أثر جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن لاغارد قولها خلال حوار إن “التصور المعتدل لتأثيرات الجائحة على اقتصاد منطقة اليورو عفا عليه الزمن بالفعل وإن النتيجة الفعلية ستكون بين التصورين المتوسط والحاد”.

وكان البنك المركزي الأوروبي توقع في وقت سابق أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة تتراوح بين خمسة و12 بالمئة.

من جهة أخرى قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزاً في الميزانية بنسبة خمسة بالمئة من الدخل القومي حتى عام 2024 حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة في بريطانيا.

واعتبرت الصحيفة أن التأثير السلبي على الاقتصاد من جائحة كورونا سيواصل الضغط على المالية العامة موضحة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء مختصون.