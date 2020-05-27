حسان الحموي مسيرة حافلة بالعطاء لاعباً ومدرباً وحكماً دولياً في الكرة الطائرة

حماة-سانا

يعد لاعب نادي سلمية ومنتخب سورية بالكرة الطائرة حسان الحموي من أبرز الرياضيين الذين تألقوا في هذه الرياضة وكان له بصمات واضحة لاعباً ومدرباً وحكماً دولياً.

الحموي مواليد عام 1973 أوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي أنه بدأ بممارسة الكرة الطائرة في نادي سلمية عام 1984 وتدرج بجميع فئاته كما لعب مع أندية الجيش وحلفايا والاتحاد وانضم للمنتخب الوطني للناشئين عام 1990 ثم انضم لمنتخبي الشباب والرجال وشارك معهما في عدة بطولات خارجية.

ولفت الحموي إلى أنه توجه إلى التحكيم وحصل على شهادة حكم دولي عام 2010 وشارك في تحكيم العديد من البطولات الخارجية أبرزها بطولة العرب للناشئين في دمشق وبطولة كأس آسيا للشباب بإيران وبطولة العالم العسكرية في إيران وقاد نهائي كأس الملك بالأردن كما شارك في تحكيم البطولة العربية المدرسية بالأردن.

وأضاف الحموي إنه اتجه إلى ميدان التدريب حيث درب نادي حلفايا عام 2005 وصنف بأندية الدرجة الأولى كما عمل مدرباً ومساعداً للمدرب لفئات الناشئين والشباب والناشئات والسيدات بنادي سلمية ونال معه عدة بطولات مبيناً أن أبرز البطولات التي أحرزها كلاعب كانت بطولة الدوري والكاس مع نادي الجيش عامي 1998 و199 وبطل ووصيف بطولة ناشئي وشباب القطر لأكثر من سنة مع نادي سلمية كما نال المركز الثاني في ترتيب بطولة الرجال مع نادي سلمية.

ولفت الحموي إلى أن الكرة الطائرة السورية تفوقت بشكل لافت في التسعينيات من القرن الماضي في البطولات الخارجية التي شاركت فيها وهي بحاجة إلى استعادة ألقها من خلال إقامة معسكرات داخلية وخارجية وبالذات للفئات العمرية الصغيرة مدعومة بأفضل لاعبي الخبرة المستمرين باللعب وذلك لإعداد فريق مميز للسنوات القادمة وإدخال الاحتراف الداخلي بالأندية بشكل مدروس لايؤثر على الاندية الفقيرة وتأمين دورات صقل وتأهيل للمدربين والحكام.

سالم الحسين