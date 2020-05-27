هبوط أسعار النفط

طوكيو-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبحسب رويترز نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتاً بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 35.67 دولاراً للبرميل بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتاً بما يوازي 1.5 بالمئة إلى 33.83 دولاراً للبرميل.

من جهة أخرى توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20 بالمئة أو ما يعادل 400 مليار دولار في العام الحالي في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي كانت تتجه صوب الزيادة اثنين بالمئة وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام موضحة أن الاستثمارات الكلية في هذا القطاع بلغت نحو 1.8 تريليون دولار في عام 2019.

وذكرت الوكالة أن إيرادات الحكومات والقطاع الخاص بصدد الانخفاض أيضاً هذا العام بأكثر من تريليون دولار بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.