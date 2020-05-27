حرصا على سلامة اللاعبين.. اتحاد كرة القدم يتخذ إجراءات احترازية لإنجاح استئناف الدوري

دمشق-سانا

أكد اتحاد كرة القدم حرصه المطلق على سلامة اللاعبين والكوادر التدريبية والفنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وذلك لإنجاح استئناف الدوري الممتاز الذي سينطلق غداً.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه تم منع المصافحة بين اللاعبين قبل وبعد المباراة وأثناء إجراء التبديلات والتقاط الصور الجماعية للفريقين والتزام اللاعبين بشرب المياه من عبوات خاصة كل على حدة وإلزام اللاعبين على دكة الاحتياط بارتداء الكمامات.

وأضاف البيان أن هناك عدداً محدوداً يسمح لهم بدخول الملعب وهم أعضاء اتحاد كرة القدم والعاملون فيه وأعضاء اللجان الرئيسية والفنية الفرعية في المحافظات والكوادر الإدارية والفنية للناديين المشاركين في المباراة والمحددة بـ 15 شخصاً إضافة للإعلاميين الحاصلين على بطاقة تعريف من قبل اتحاد اللعبة وعناصر حفظ النظام ومندوبي مديريات الصحة.

ودعا الاتحاد في بيانه اللجان التنفيذية في المحافظات لتخصيص أماكن الجلوس للمسموح لهم بحضور المباريات بتباعد مكاني مناسب والتنسيق مع مديريات الصحة لتطبيق عملية الفحص الطبي والتعقيم اللازم لجميع الحاضرين قبل دخول الملعب وتعقيم مقاعد البدلاء وغرف المشالح والكرات وتأمين كمامات وقفازات للأطفال حاملي الكرات.

محمد الخاطر