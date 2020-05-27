تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين اليوم متأثراً بإعادة فتح عدة اقتصادات في العالم وتخفيف إجراءات الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1705.94 دولارات للأوقية “الأونصة” عقب تسجيله أقل مستوى منذ الـ 13 من أيار الجاري في قت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولارات.

كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1695.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1941.66 دولاراً للأوقية وفقد البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 823.43 دولاراً للأوقية وفقدت الفضة 0.5 بالمئة لتصل إلى 17.01 دولاراً.