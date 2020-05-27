طيران العدوان السعودي يشن غارات على اليمن

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية.

وذكر موقع (المسيرة نت) اليمني أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية كتاف وست غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة كما شن عشر غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

إلى ذلك أطلق مرتزقة العدوان السعودي اليوم 18 قذيفة مدفعية على قريتي الزعفران والشرفين في منطقة كيلو16 في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ 26 من آذار عام 2015 بمختلف صنوف الأسلحة مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة أمس من مغبة خروج الوضع الإنساني في اليمن “عن نطاق السيطرة” مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.