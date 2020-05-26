انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في موسكو وارتفاعها في كندا

عواصم-سانا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا وفاة 73 مصاباً بالوباء في موسكو ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 2183 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في موسكو اليوم مقارنة مع حصيلة أمس حيث تم تسجيل 76 وفاة.

وفي وقت سابق اعلنت السطلات الروسية تسجيل 173 وفاة و8915 إصابة جديدة بكورونا في عموم روسيا لتصل حصيلة الوفيات إلى 3807 حالات والإصابات إلى 363 ألفاً و342.

وأعلنت وكالة الصحة العامة في كندا ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 6566 من 6453 أمس وزيادة الإصابات إلى 85998 من 85103.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية 35 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27117 وتسجيل 194 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 236259.

عربياً أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 12 وفاة وألف و931 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع اجمالي الإصابات إلى 76 ألفاً و726 بينها 411 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 21 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى ألف و140 بينها 26 وفاة فيما رصدت وزارة الصحة الفلسطينية 3 إصابات بالفيروس في قطاع غزة ليبلغ إجمالي الإصابات في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة إلى 605 بينها 5 وفيات.