البطريرك يازجي يلتقي مطارنة وأساقفة الأبرشيات السورية ويقررون إعادة افتتاح الكنائس والأديرة مع مراعاة إجراءات التصدي لفيروس كورونا

طرطوس-سانا

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي مطارنة الأبرشيات في سورية والأساقفة المساعدين وذلك في دير السيدة بلمانا بطرطوس وقرروا إعادة افتتاح الكنائس والأديرة في سورية.

وتناول اللقاء الأوضاع المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد عالمياً وما فرضه على الكنيسة والمجتمع من إجراءات احترازية للتصدي له وقرروا إعادة فتح الكنائس والأديرة في سورية لتستضيف الصلوات الجماعية والقداديس الإلهية مع مراعاة الإجراءات المطلوبة للتصدي للفيروس.

وضم اللقاء المطارنة سابا اسبر مطران حوران وبصرى وجبل العرب للروم الأرثوذكس وجورج أبو زخم مطران حمص وحماة وتوابعها للروم الأرثوذكس و مطران أبرشية عكار وتوابعها باسيليوس منصور والمطران نقولا بعلبكي ميتروبوليتا على الأبرشية وتوابعها و مطران أبرشية اللاذقية وتوابعه للروم الأرثوذكس اثناسيوس فهد والأساقفة موسى الخوري ديمتري شربك إيليا طعمة وأفرام معلولي.