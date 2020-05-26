إخماد حريقين امتدا على مساحة 63 دونماً بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

تمكن عناصر فوج إطفاء القنيطرة بالتعاون مع دائرة الحراج في مديرية الزراعة اليوم من إخماد حريقين امتدا على مساحة 63 دونما مزروعة بالزيتون وأشجار حراجية واعشاب برية.

وذكر العقيد فراس سمارة قائد فوج اطفاء القنيطرة في تصريح لـ سانا أن الحرائق نشبت في الأراضي الزراعية في منطقة الكوم بريف المحافظة الشرقي بمساحة ثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون إضافة إلى إطفاء حريق بمساحة 60 دونما في تل كودنة الغربي واقتصرت الأضرار على بعض الأشجار الحراجية.

وكانت عناصر فوج إطفاء القنيطرة أخمدت خلال الأيام الماضية عدة حرائق في مناطق متعددة من أرياف المحافظة.