دراسة.. اصطدام درب التبانة بمجرة قزمة سبب تشكل النظام الشمسي ونشأة الحياة على الأرض

مدريد-سانا

وجدت دراسة إسبانية حديثة أن اصطدام درب التبانة بمجرة قزمة قبل أكثر من خمسة مليارات عام كان سبب نشأة الحياة على الأرض حيت تشكلت معه الشمس بسبب لقاء قريب مع مجرة مجاورة صغيرة من النجوم على شكل حلقة تسمى القوس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الدكتور توماس رويز لارا من معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية في تينيريفي قوله “أن القوس سقط في درب التبانة ثلاث مرات أولاً قبل نحو خمسة أو ستة مليارات سنة ثم قبل ملياري سنة وأخيراً قبل مليار سنة”.

وأضاف لارا أنه “عندما نظرنا في بيانات القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية غايا حول درب التبانة وجدنا ثلاث فترات من زيادة تكوين النجوم التي بلغت ذروتها قبل 7ر5 مليارات سنة و9ر1 مليار سنة ومليار سنة مضت ما يتوافق مع الوقت الذي يعتقد فيه أن القوس قد مر من خلال قرص درب التبانة”.

ويتكون القوس من أربع مجموعات كروية يبلغ قطرها نحو عشرة آلاف سنة ضوئية مقارنة بأكثر من مئة ألف سنة ضوئية تشكل درب التبانة.