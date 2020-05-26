الصين تؤكد معارضتها الشديدة لتسييس وباء كورونا

بكين-سانا

أكدت الصين اليوم معارضتها الشديدة لتسييس فيروس كورونا المستجد لافتةً إلى أن أصل الوباء مشكلة علمية حقيقية يجب دراستها من العلماء والخبراء الطبيين استناداً إلى الحقائق والعلم.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله خلال مؤتمر صحفي أن “الصين تعارض بقوة تسييس ووصم أصل الفيروس ما يتناقض مع الآراء المهنية لمنظمة الصحة العالمية ومختبرات معاهد البحث والخبراء الطبيين إضافة إلى جهود وتوقعات المجتمع الدولي بما في ذلك الصين واليابان لمكافحة جائحة كوفيد 19”.

وأضاف جيان أنه “لا ينبغي للعمى السياسي التغلب على الحكم العلمي كما أن التضامن والتعاون هي أقوى الأسلحة للبشرية للتغلب على هذه الجائحة”.

وكان الرئيس الأمريكي الذي يواجه انتقادات حادة على خلفية تعامله مع فيروس كورونا حاول جاهداً إلقاء التهم على الصين ومنظمة الصحة العالمية في تفشى الوباء للتغطية على فشله في مواجهة انتشاره في بلاده والذي أودى بحياة نحو مئة ألف أمريكي.