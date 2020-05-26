الاحتلال الأمريكي يدخل قافلة معدات عسكرية وأبراج اتصالات إلى قواعده اللاشرعية بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة مواصلة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية.

وأشارت مصادر أهلية لمراسل سانا أن رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات.

وفِي السياق ذاته أشارت مصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق المحافظة إلى دخول 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت الى حقول كرتشوك النفطية السورية المحتلة من قوات الاحتلال الأمريكي.