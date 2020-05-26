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توقيف الأشخاص المحجورين الذين قاموا بإثارة الفوضى والشغب في المدينة الجامعية بالمزة

2020-05-26

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف الأشخاص المحجورين الذين قاموا بإثارة الفوضى والشغب في المدينة الجامعية بالمزة مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت سانا نسخة منه.. إنه بتاريخ 20-5-2020 أقدم بعض المواطنين المحجورين في المدينة الجامعية بالمزة في دمشق على إثارة الفوضى والشغب ورمي الطعام المخصص لهم من شرفة البناء.

وأضافت الوزارة.. إنه على الفور قام قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص وتبين أن عددهم سبعة حيث اعترفوا بإقدامهم على إثارة الفوضى والشغب ورمي الطعام المخصص لهم من شرفة البناء بحجة أنه وصل إلى المركز بسيارة بيك آب مكشوفة وذلك بتحريض من أحدهم المدعو “إبراهيم . أ” وقيام المدعو “عبد الله” بتصويرهم ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقصد الإساءة.

وأوضحت أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية واستلامهم بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي وبعرض التحقيقات على النيابة العامة في دمشق قررت توقيفهم وتقديمهم إلى القضاء يوم السبت المقبل.

 

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