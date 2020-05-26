ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 7508

عواصم-سانا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران إلى 139 ألفا و511 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 7508.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1787 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينما سجلت 57 حالة وفاة جديدة.

عربيا أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8118 بينما أعلنت الإمارات تسجيل 5 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 253 إضافة إلى تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 31086 إصابة.

وفي البحرين أعلن عن تسجيل 52 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة في حين سجلت قطر حالتي وفاة جديدتين و1742 إصابة بالفيروس.

أما في الكويت فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 172 حالة بينما تم تسجيل 608 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 22575 حالة ما يمثل تراجعا بعدد الوفيات والإصابات اليومية.

ماليزيا بدورها أعلنت تسجيل 187 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7604 حالات بينما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 115.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 11225 بينما تم تسجيل حالتي وفاة لتصبح حصيلة الوفيات 269.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11831.

وفي أوروبا أعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 23 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9334 بينما تم تسجيل 198 إصابة لترتفع الإصابات إلى 57455.

وفي القارة الإفريقية سجلت نيجيريا 229 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 8068 حالة من ضمنها 233 حالة وفاة.

أما في تشيلي فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 73997 حالة إصابة بينها 761 حالة وفاة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الاسترالية احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي للبلاد بعد تأكيد إصابة ستة من أفراد طاقمها بفيروس كورونا ما يلقي الضوء على المخاوف المتعلقة بالتعامل مع النقل البحري.

وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا إن “السفينة الكويت غادرت الشرق الأوسط يوم السابع من أيار الجاري ورست قرب مدينة بيرث يوم الـ 22 من أيار بعد أن أبلغت سلطات الهجرة والزراعة الاسترالية بأن بعض أفراد الطاقم حرارتهم مرتفعة” مشيرا إلى أن “الفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس”.