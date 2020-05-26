لافروف: وباء كورونا يشكل تحدياً لجميع دول العالم

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن انتشار وباء كورونا كان اختباراً وتحدياً جدياً لجميع دول العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو.. “كان لهذا الوباء تأثير على نظام العلاقات الدولية بأكمله وأصبح يمثل تحديا لكل دولة وللتجمعات بين الدول وعلينا اليوم أن نحلل بعناية هذا الأمر ونحدد ما هي الاستنتاجات التي يجب أن تخرج منظمتنا بها تجاه ذلك”.

وأضاف.. “إن النقاش قائم على إمكانات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإبداء ردود الفعل اللازمة على مثل هذه التهديدات”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 5 ملايين و600 ألف شخص بينما تخطى عدد الوفيات الـ 348 ألفاً.