عدد المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز الـ 5.6 ملايين والوفيات أكثر من 348 ألفاً

عواصم-سانا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 5 ملايين و600 ألف شخص بينما تخطى عدد الوفيات الـ 348 ألفا.

ووفقا لاحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأمريكي بلغ مجموع الوفيات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في كانون الأول الماضي 348132 شخصا بينما بلغ عدد الإصابات 5601521 حالة.

وفي هذا السياق أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء بينما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع للوفيات أمس عاد المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807 بينما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

وفي ايرلندا أعلن عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد أسبوع من بدء السلطات تخفيف إجراءات الإغلاق العام التي عاشتها البلاد لنحو شهرين وذلك عقب تسجيل 24698 إصابة بالفيروس بينها 1606 حالات وفاة.

وفي الهند سجلت أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي لتبلغ الحصيلة الإجمالية 144 ألف حالة بينما تم تسجيل 150 وفاة جديدة لتصل حصيلة الضحايا إلى 4172.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32 ألفا بينما أعلنت باكستان تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1195 بينما تم تسجيل 764 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الإصابات 57128 حالة.

وفي بنغلادش سجلت البلاد 1975 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 35 ألفا و585 مصابا توفي منهم 501 في حين عملت السلطات البنغالية على إخضاع نحو 15 ألف لاجئ من الروهينغا للحجر الصحي في مخيمات اللاجئين جنوب البلاد بعد تسجيل 25 إصابة جديدة بينهم.

عربيا أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 7532 حالة بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد أما في موريتانيا فتم تسجيل 25 إصابة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 262 حالة.

إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران ونظيره الألماني وولفغانغ شوبل إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن بعد أسابيع من الإغلاق الهادف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر فيران وشوبل في إعلان مشترك أن “على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شينغن حين تتوافر الظروف المناسبة لذلك”.

أما في إيطاليا فأعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا أن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في أوائل أيلول المقبل وذلك مع انحسار تفشي جائحة كورونا في البلاد.