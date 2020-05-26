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استقرار أسعار الذهب

2020-05-26

نيويورك-سانا

استقر سعر الذهب دون تغير اليوم عند 71ر1728 دولارا للأوقية “الاونصة” فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة الى 30ر1727 دولارا.

ونقلت رويترز عن وارين باترسون المحللة في مؤسسة “آي ان جي” للخدمات المالية قولها إن “عامل الدعم الرئيسي لسوق الذهب هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.. وإذا رأينا مزيدا من التصعيد فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب”.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 9ر0 بالمئة إلى 18ر2009 دولارات للأوقية وزادت الفضة 9ر0 بالمئة أيضا لتسجل 35ر17 دولارا في حين نزل البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 71 ر835 دولارا للأوقية.

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