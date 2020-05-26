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الصحة: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد

2020-05-26

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 9 من الكويت و5 من السودان و1 من الإمارات.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في سورية بلغ حتى اليوم 121 شفي منها 41 وتوفيت 4 حالات.

يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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