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طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

2020-05-26

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بان طائرات حربية إسرائيلية معادية حلقت صباح اليوم بشكل مكثف على علو متوسط في أجواء النبطية وإقليم التفاح ومرجعيون وبنت جبيل في الجنوب اللبناني.

بدورها أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم أن أربع طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ليلا وفجر اليوم من فوق بلدة كفركلا الجنوبية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والشوف وبيروت وضواحيها ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت قيادة الجيش االلبناني أعلنت أمس عن خرق ست طائرات حربية إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية.

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