رئاسة مجلس الوزراء: قوائم جديدة لتعيين 99 من ذوي الشهداء العسكريين

دمشق-سانا

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء اليوم قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد العقود المصدرة لهذه الدفعة بلغ 99 طلباً من الزوجات والأبناء حيث تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرز الأشخاص إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

ووصل عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن إلى 4219 فرصة في مؤسسات الدولة.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم نشر الأسماء الجديدة وفق توزعها على الوزارات تباعاً على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك اليوم اعتباراً من الساعة الـ 11 صباحاً.

وكانت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في الـ 10 من آذار الماضي قوائم جديدة لتوظيف 98 شخصا من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.