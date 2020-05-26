البر الرئيسي الصيني يبلغ عن 7 حالات وافدة جديدة مصابة بـ “كوفيد19”

بكين-سانا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 7 حالات وافدة جديدة مصابة بـ “كوفيد 19” ما يرفع إجمالي عدد الحالات الوافدة إلى 1731.

وأوضحت اللجنة أنه من بين جميع الحالات الوافدة في البر الرئيسي الصيني خرج ما مجموعه 1685 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم فيما لا يزال هناك 46 شخصا يتلقون العلاج بينهم شخص واحد في حالة خطيرة دون أن ترد أنباء عن أي وفيات بين الحالات الوافدة وفق ما أوردت شينخوا.

وحتى يوم أمس تم الإبلاغ عن 82992 حالة إصابة بـ “كوفيد19” في البر الرئيسي الصيني فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.