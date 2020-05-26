تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة ليرتفع بذلك إلى 98 ألفا و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد المصابين بوباء “كوفيد19” في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا وفق ما نقلت فرانس برس.

وحصيلة الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة هذه هي أدنى من تلك التي سجلت في الأيام الأخيرة لكنها مع ذلك تبقى حصيلة ضخمة في بلد لا يزال وبفارق شاسع عن بقية دول العالم الأكثر تضررا من الوباء سواء على صعيد حصيلة الإصابات أو الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الأول وفاة 638 شخصا بالفيروس خلال 24 ساعة علما بأن حصيلة ضحايا “كوفيد19” في هذا البلد كانت تزيد عن ألفي وفاة يوميا خلال الفترة الممتدة بين مطلع نيسان ومطلع أيار الجاري.

وعلى الرغم من أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة إلا أن الولايات الأميركية الخمسين بدأت ترفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي ومتفاوت بين ولاية وأخرى.