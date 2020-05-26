26 أيار1970- نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفييتي

دمشق-سانا
1312 -السلطان المغولي محمد خدابنده أولغايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام.
1865- انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال والجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية وأدت هذه الحرب إلى مقتل نحو نصف مليون أمريكي.
1918- اكتشاف النفط بكميات وفيرة في إيران.
1918- ارمينيا تهزم الجيش العثماني في معركة ساردرابات.
1942- الحرب العالمية الثانية.. معركة بير حكيم تنتهي بهزيمة القوات الألمانية التي يقودها ايرفين رومل امام القوات الفرنسية والبريطانية.
1970- نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفييتي.
1972- توقيع اتفاق للحد من الأسلحة الاستراتيجية “سالت1” بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة لوقف تجارب إطلاق الصواريخ العابرة للقارات ونشرها خمس سنوات.
1985- مقتل 40 ألف شخص في بنغلاديش بسبب إعصار قوي.
2009- الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج.
من مواليد هذا اليوم
1478- البابا كليمنت السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1951- سالي رايد.. رائدة فضاء أمريكية.
من وفيات هذا اليوم
1883 – المجاهد عبد القادر الجزائري قائد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
2008 – سيدني بولاك.. مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.
أعياد ومناسبات
عيد الأم في بولندا.
يوم الحزن الوطني في أستراليا.