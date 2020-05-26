26 أيار1970- نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفييتي

دمشق-سانا

1312 -السلطان المغولي محمد خدابنده أولغايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام.

1865- انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال والجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية وأدت هذه الحرب إلى مقتل نحو نصف مليون أمريكي.

1918- اكتشاف النفط بكميات وفيرة في إيران.

1918- ارمينيا تهزم الجيش العثماني في معركة ساردرابات.

1942- الحرب العالمية الثانية.. معركة بير حكيم تنتهي بهزيمة القوات الألمانية التي يقودها ايرفين رومل امام القوات الفرنسية والبريطانية.

1970- نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفييتي.

1972- توقيع اتفاق للحد من الأسلحة الاستراتيجية “سالت1” بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة لوقف تجارب إطلاق الصواريخ العابرة للقارات ونشرها خمس سنوات.

1985- مقتل 40 ألف شخص في بنغلاديش بسبب إعصار قوي.

2009- الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج.

من مواليد هذا اليوم

1478- البابا كليمنت السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1951- سالي رايد.. رائدة فضاء أمريكية.

من وفيات هذا اليوم

1883 – المجاهد عبد القادر الجزائري قائد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

2008 – سيدني بولاك.. مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.

أعياد ومناسبات

عيد الأم في بولندا.

يوم الحزن الوطني في أستراليا.