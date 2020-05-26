موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بوباء “كوفيد19” خلال 24 ساعة

موسكو- سانا

أعلنت السلطات الصحية في موسكو وفاة 76 شخصاً بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية إلى 2110 حالات.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي وفق ما أوردت سبوتنيك “توفي في موسكو خلال الساعات الـ 24 الماضية 76 مريضاً من الذين تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وأظهر الاختبار إصابتهم بفيروس كورونا ليصل بذلك العدد لإجمالي للوفيات إلى 2110”.

وسجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 353427 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3633 حالة.