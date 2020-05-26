بحرية العدوان السعودي تواصل قرصنتها سفن المشتقات النفطية والغذائية

صنعاء-سانا

واصلت بحرية العدوان السعودي أعمال القرصنة ضد سفن المشتقات النفطية والغذائية اليمنية على الرغم من حصولها على تصاريح أممية.

وأكد مصدر بميناء الحديدة اليمني لموقع المسيرة نت اليوم أن بحرية العدوان أصبحت تحتجز لغاية الآن أكثر من 20 سفينة محملة بأكثر من نصف مليون طن من الوقود والغذاء مشيراً إلى أن إحدى هذه السفن مضى على احتجازها أكثر من شهرين ومن بينها أيضاً ثلاثة سفن محملة بالذرة والسكر.

وتتعمد قوات العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين اليمنيين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة لهذه المواد ما أدى إلى حدوث أزمة.