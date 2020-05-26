قاسم: عيد المقاومة والتحرير منعطف تاريخي في المنطقة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن يوم المقاومة والتحرير يشكل منعطفاً تاريخياً في منطقتنا نحو الاستقلال والتحرر.

وقال قاسم في تصريح الليلة بمناسبة مرور 20 عاماً على عيد المقاومة والتحرير “إن عيد المقاومة والتحرير إعلان صريح بانتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي بفضل تماسك وثبات ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” لافتاً إلى أن المقاومة والتحرير فتحت أبواب الإنتصارات في لبنان وفلسطين والمنطقة على العدو الإسرائيلي ‏وأسقطت المشاريع الاستعمارية الأمريكية وأدواتها في المنطقة.‏

وشدد قاسم على ضرورة بقاء المقاومة بجهوزيتها العالية ‏والإستعداد لأي مواجهة محتملة مع العدو الإسرائيلي.