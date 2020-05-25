فيلمان روائيان قصيران ضمن عروض السينما في بيتك

دمشق-سانا

ضمن عروض السينما في بيتك التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم هذا الأسبوع فيلمان روائيان قصيران من أحدث إنتاجات المؤسسة.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض الفيلم ضجيج الذاكرة سيناريو وإخراج كوثر معراوي وعشر دقائق بعد الولادة إخراج نادين الهبل تأليف ماهر المونس حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الأفلام ستظل متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع.

وكانت مؤسسة السينما سبق أن أتاحت ضمن مبادرة السينما في بيتك مشاهدة العديد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة التي جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها ومثلت تجارب سينمائية مختلفة لمجموعة من المخرجين السوريين.

شذى حمود