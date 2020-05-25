وصول ناقلة نفط إيرانية ثانية محملة بالوقود إلى سواحل فنزويلا

كراكاس-سانا

وصلت ناقلة النفط الإيرانية الثانية (ذي فورست) اليوم إلى سواحل فنزويلا متحدية الحصار الأمريكي وإجراءات الحظر الأحادية.

وذكرت قناة تيليسور الفنزويلية أن الناقلة اتجهت إلى مصفاة (إل باليتو) على ساحل ولاية كارابوبو بعد وصولها المياه الإقليمية الفنزويلية بمرافقة دورية المحيطات الفنزويلية (يكوانا).

وأشارت الوكالة إلى أن لفتة التضامن الإيرانية تعزز العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية (فورتشن) الأولى من نوعها وصلت أمس إلى سواحل فنزويلا ومن المتوقع وصول ثلاث سفن ايرانية أخرى محملة بالوقود (بيتونيا وفاكسون وكلافيل) إلى المياه الفنزويلية لاحقاً.

وأثارت هذه الخطوة التي تشكل تحدياً للحصار الأمريكي على فنزويلا حنق واشنطن التي أعلنت على لسان القوة البحرية الأمريكية الأربعاء الماضي عن توجيه 4 سفن حربية وطائرة (بي 8 بوسايدون) إلى البحر الكاريبي لاعتراض السفن الايرانية ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتحذير من أنه “في حال تعرضت ناقلات النفط الايرانية لأي مشكلة سواء في البحر الكاريبي أو في أي منطقة أخرى من العالم فإن الأمريكيين سيتعرضون إلى مشكلة.. لذا نأمل ألا يرتكبوا أي خطأ”.